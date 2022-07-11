Украинская актриса Анна Саливанчук, являющаяся женой продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, продолжает активно вести социальные сети и рассказывает о себе в Инстаграм. Также Анна любит делиться рассказами о себе, показывать свои моменты из будней с детьми и работы.

В этот раз Саливанчук решила поднять поклонницам настроение и ответила на вопросы о себе, раскрывая немного личной информации.

Анна рассказала, что на самом деле в еде себя не ограничивает, питается тем, что нравится, просто понемногу. Также Саливанчук ответила, как можно пережить развод. По ее мнению, в первую очередь женщина должна полюбить себя.

Не обошлось и без совета дня: «Настроение поднимается вот так. Начните с себя» - пишет Анна под кадрами.

Также Анна разместила видеонарезку своих тренировок прямо в парке и похвасталась формой. Саливанчук занимается вместе с тренером и использует минимальное количество спортивного инвентаря: только коврик, пара гантель и скакалка.

"Друзья, сейчас мы все постоянно находимся в напряжении, негативе и стрессе. Нам нужно вытаскивать себя из этого состояния. Активный спорт поможет снять блоки и зажимы в теле, освободиться от боли и стресса, который мы получаем каждый день, наблюдая за ужасом, который происходит в нашей стране", - пишет актриса.

Напомним, Кошевого и Пикалова из "Квартал 95" жестко разнесли за эфир с Арестовичем.

Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" устроила горячие поцелуи с Поляковой.

Также Politeka писала, что юная дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" поразила кадрами со своим парнем.