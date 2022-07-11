Як пише Politeka.net , Аїда Ніколайчук – успішна українська співачка, яка прославилася завдяки проекту "Х-Фактор". Там Ніколайчук запам'яталася прослуховуванням, де їй не повірили судді, запідозривши фонограму. Але Аїда повторила успіх без музики та пройшла на шоу. Цей епізод набрав десятки мільйонів переглядів на ютубі. Наразі Ніколайчук активно займається творчістю, але не забуває і про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим.

А на новому сторісі Аїда з'явилася вже в комбінезоні. Зірка тренувалася у спортзалі, вражаючи своєю працьовитістю. Ніколайчук робила вправу, доки її знімали.

"Дякую", - підписала кадри знаменитість у сторіс.

Варто зазначити, що Ніколайчук, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі з російськими окупантами.

Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" Ніколайчук накинулася на Тіну Кароль через Світлану Лободу.

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