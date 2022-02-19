Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 39-летняя украинская певица Аида Николайчук, которая после победы в третьем сезоне шоу "Х-Фактор" надолго исчезла из шоу-бизнеса, а сейчас опять вернулась на сцену под псевдонимом AIDA, часто делится с поклонниками мыслями, а также публикует фото и видео.

На этот раз Аида Николайчук рассказала, что прямой эфир, которого ждали многие поклонники, она проведет завтра, 20 февраля, в 14:00.

"Всем привет! Поскольку большинство из вас выбрало 14:00, встретимся с вами завтра в это время в прямом эфире:) свои вопросы вы можете оставлять здесь в комментариях. До скорой встречи", - написала Николайчук.

Поклонники оставили свои комментарии: "Будьте осторожны в Киеве, мы живем с вами каждый день 😍 ", "Шикарный голос у Аиды 🔥 ", "Красивая Аида", "Прекрасная 😍😍😍 ", "Очень красиво 👏👏👏👏 ".

Заметим, что после паузы в творчестве Аида Николайчук вернулась на сцену в кардинально новом образе: у нее теперь длинные волосы и она шатенка, тогда как на "Х-Фактор" Николайчук приходила блондинкой с короткими волосами.

Ранее Politeka сообщала, что победительница "Х-Фактора" заметно изменилась за 9 лет: как сейчас выглядит Аида Николайчук.

Напомним, что победительница "Х-Фактора" Николайчук выдала, за кого готова выйти замуж после двух разводов: "Рядом со мной...".

Также Politeka писала, что "Болела дважды": победительница" Х-Фактора " сообщила о последствиях ковида.