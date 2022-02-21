Певица Аида Николайчук, которая победила на "Х-Факторе", показала стильный образ, обратившись к фанатам.

Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная исполнительница из Украины, которая прославилась благодаря прослушиваниям на "Х-Факторе", где судьи изначально не поверили своим ушам. Ролик с выступлением собрал десятки миллионов просмотров на платформе Ютуб. Теперь звезда активно занимается творчеством и ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз поделилась хорошими новостями с фанатами.

На фото Николайчук позировала в топике и коже. Звезда держала микрофон за провод, перекинув его через плечо.

"Вы часто спрашиваете, есть ли я в Spotify или на Apple Music. Отвечаю, есть!

Поэтому оставляю вам здесь ссылки, чтоб вы могли меня найти и слушать мои песни.

P.S. Для тех, кто слушает музыку в Spotify. Не забывайте подписываться, чтобы первыми узнавать о моих новых релизах", - написала Аида.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Хороший профиль, с днем прекрасной Аиды", "Отличная девушка".

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