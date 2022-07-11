Звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук показала, как тренируется в спортзале, поделившись соответствующими кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - успешная украинская певица, которая прославилась благодаря проекту "Х-Фактор". Там Николайчук запомнилась прослушиванием, где ей не поверили судьи, заподозрив фонограмму. Но Аида повторила успех без музыки и прошла на шоу. Данный эпизод набрал десятки миллионов просмотров на ютубе. Теперь Николайчук активно занимается творчеством, но не забывает и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.

А на новом сторис Аида появилась уже в комбинезоне. Звезда тренировалась в спортзале, впечатляя своим трудолюбием. Николайчук делала упражнение, пока ее снимали.

"Спасибо", - подписала кадры знаменитость в сторис.

Стоит отметить, что Николайчук как и другие украинские звезды поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупантами.

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