Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - успешная украинская певица, которая прославилась благодаря проекту "Х-Фактор". Там Николайчук запомнилась прослушиванием, где ей не поверили судьи, заподозрив фонограмму. Но Аида повторила успех без музыки и прошла на шоу. Данный эпизод набрал десятки миллионов просмотров на ютубе. Теперь Николайчук активно занимается творчеством, но не забывает и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.
А на новом сторис Аида появилась уже в комбинезоне. Звезда тренировалась в спортзале, впечатляя своим трудолюбием. Николайчук делала упражнение, пока ее снимали.
"Спасибо", - подписала кадры знаменитость в сторис.
Стоит отметить, что Николайчук как и другие украинские звезды поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупантами.
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