Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица и звезда "Х-Фактора". Знаменитость прославилась благодаря пробам на проект, где ей не поверили, заподозрив, что была фонограмма. Но участница повторила успех без музыки. Теперь певица радует украинцев своей творчестью и блогом в Инстаграм.

А в этот раз Николайчук решила поддержать Светлану Лободу, которую косвенно обвинила Тина Кароль, когда попросила регулировать российскую музыку, чтобы сдержать перебежчиков, "которые так лукаво возвращаются под селфи к своей родине". Многие восприняли это отсылкой к Лободе, которая недавно приехала в родной Ирпень, который был освобожден от оккупантов.

Николайчук сделала репост публикации, где звучала критика в сторону Кароль.

"Откровенно неприятно наблюдать все эти попытки Тины Кароль ликвидировать любую популярную, талантливую артистку в Украине", - звучало начало публикации.

"На 100% согласна!", - написала Николайчук.

Напомним, звезда "Х-Фактора" Николайчук впечатлила размером выреза: горячий кадр

А еще Politeka сообщала, что победительница "Х-Фактора" Николайчук впечатлила новой песней на украинском языке

Также Politeka писала, что победительница "Х-Фактора" Николайчук с животиком напоказ порадовала украинцев