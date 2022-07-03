Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица и звезда "Х-Фактора". Знаменитость прославилась благодаря пробам на проект, где ей не поверили, заподозрив, что была фонограмма. Но участница повторила успех без музыки. Теперь певица радует украинцев своей творчестью и блогом в Инстаграм.

А в этот раз Николайчук решила поддержать Светлану Лободу, которую косвенно обвинила Тина Кароль, когда попросила регулировать российскую музыку, чтобы сдержать перебежчиков, "которые так лукаво возвращаются под селфи к своей родине". Многие восприняли это отсылкой к Лободе, которая недавно приехала в родной Ирпень, который был освобожден от оккупантов.

Николайчук сделала репост публикации, где звучала критика в сторону Кароль.

"Откровенно неприятно наблюдать все эти попытки Тины Кароль ликвидировать любую популярную, талантливую артистку в Украине", - звучало начало публикации.

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"На 100% согласна!", - написала Николайчук.

Аида Николайчук

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