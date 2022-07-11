Як пише Politeka.net, відомий український радіоведучий поділився у своєму Інстаграмі новими знімками.

Дьомін дуже багато часу проводить зі своїм 12-річним сином від колишньої дружини Владом. Судячи з публікацій ведучого, вони з хлопчиком справді близькі та можуть спілкуватися як справжні друзі.

На нових знімках можна побачити, що зв'язок між ними настільки сильний, що тато та син навіть носять одяг із однієї серії.

Так, Дьомін вкотре відкрито продемонстрував своє ставлення до війни в Україні. На знімку ведучий сидів у футболці з написом: "Rus ні, peace так". На голові сина ведучого в цей час красувалася чорна панамка з таким же написом.

"Ми з сином у цьому впевнені", - заявив Дьомін.

Передплатники ведучого відразу відреагували.

«Двояко, але прикольно», «чудовий син у чудового тата. Ви Слава, Сергій Притула гідні батьки своїх синів», «Це дуже красиво!», - пишуть люди.

Нагадаємо, Віктор Павлик показав, як грається з маленьким сином .

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