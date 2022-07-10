Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая, которая остается дома и не едет из страны. Вместе с близкими Леся поддерживает страну в борьбе против оккупантов, занимается приютом для украинцев, чьи дома были разрушены.

Особенно Леся любит родителей, которых хоть и не часто показывает в сети, но всегда получает положительные отклики поклонников. Мама и папа Никитюк живут в Хмельницком, куда сама артистка приезжает на праздники и навещает близких.

Последние месяцы она провела именно там, поэтому стала чаще рассказывать о домашних делах. В этот раз артистка даже порадовала образом с папой дома:

«Вся в папу. У папы сильный купероз. Два раза в неделю стараюсь делать ему маску. Наношу витамин С и накрываю альгинаткой. Лицо заметно лучше, сосуды прячутся!» - пишет Леся.

Ранее ведущая публично осудила молчание российских коллег и "прошлась" по Киркорову.

Любитель бренда Dolce & Gabbana не раз появлялся на показе и удивлял довольно неоднозначными образами. Сначала Леся возмутилась тем, что он продолжает скупать вещи бренда, а затем пристыдила и сам бренд.

Телезвезда снова осудила тот факт, что скандальному Филиппу продали свои вещи дизайнеры бренда Доменико Дольче и Стефано Габбана. Но Dolce & Gabbana быстро закрыли доступ к комментированию постов.

Напомним, заплаканная солистка KAZKA Александра Зарицкая поделилась трагическим известием из Харькова.

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