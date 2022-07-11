Как пишет Politeka.net, известный украинский радиоведущий поделился в своем Инстаграм новыми снимками.

Демин очень много времени проводит со своим 12-летним сыном от бывшей жены Владом. Судя по публикациям ведущего, они с мальчиком действительно близки и могут общаться как настоящий друзья.

На новых снимках можно увидеть, что связь между ними настолько сильна, что папа и сын даже носят одежду из одной серии.

Так, Демин в очередной раз открыто продемонстрировал свое отношение к войне в Украине. На снимке ведущий сидел в футболке с надписью: «Rus ні, peace да». На голове у сына ведущего в этом время красовалась черная панамка с такой же надписью.

«Мы с сыном в этом уверены», - заявил Демин.

Подписчики ведущего тут же отреагировали.

«Двояко но прикольно», «чудесный сын у отличного папы. Вы Слава, Сергей Притула достойные отцы своих сыновей», «Это чертовски красиво!», - пишут люди.

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