Певец Виктор Павлик, который женат на молодой блогерке Кате Репяховой, показал, как проводит время с годовалым сыном.

Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский артист. Звезда несколько лет назад женился в очередной раз, выбрав в супруги блогерку Катю Репяхову. В прошлом году у пары появился первенец - сын, которого решили назвать Михаилом. И Катя активно ведет блог и показывает, как малыш растет. Не отстает и Виктор, который тоже на своей страничке в Инстаграм делится часто кадрами с Михаилом.

А в этот раз звезда решил показать, как катался с малышом. Виктор был в шортах и футболке, а малыша посадил спереди перед рулем.

"С сыночком", - написал Павлик.

Фаны сразу принялись комментировать публикацию Виктора:

"Какие красивые козаки", "Очень красивый мальчик у вас", "Красивые", "Круто", "Отцовская радость .Береги Вас Господь !!", "Круто такой милый малыш, счастье здоровья вам", "Дай боже здоровья вам".

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