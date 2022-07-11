Як пише Politeka.net , колишня гімнастка, а нині блогерка та телеведуча поділилася у своєму Інстаграм зворушливими кадрами.
Красуня возз'єдналася зі своєю улюбленицею - собачкою породи чихуахуа на прізвисько Нора. На кадрах Даша затишно сиділа на дивані в хатньому халаті, а собака лежала у неї на руках.
"Ваша улюблениця ... Ну, хто приїхав?", - зі сміхом поцікавилася Ульянова, поцілувавши собачку.
Потім блогерка вирішила пояснити Норі правила поведінки у неї на сторінці в соцмережі.
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"Нора, ну по-перше треба спілкуватися українською у мене в Сторизі", - попередила Ульянова.
Потім вона попросила собаку «поспілкуватися» з її підписниками, і одразу сама зробила це зміненим голосом.
"Усім привіт, підписники! Дуже сумувала за вами! Ну, із Дашкою мені в принципі норм. Буду зараз спати ... Та ти можеш вже відстати від мене? Я хочу спати!", - сказала Ульянова смішним голосом від імені своєї улюблениці.
Судячи з усього, саме в її компанії блогерка і провела вечір.
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