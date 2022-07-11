Победительница одного из сезонов шоу «Холостяк» Даша Ульянова показала свою любимицу.

Как пишет Politeka.net, бывшая гимнастка, а ныне блогерша и телеведущая поделилась в своем Инстаграм умилительными кадрами.

Красотка воссоединилась со своей любимицей – собачкой породы чихуахуа по кличке Нора. На кадрах Даша уютно сидела на диване в домашнем халате, а собака лежала у нее на руках.

«Ваша любимица…Ну, кто приехал?», - со смехом поинтересовалась Ульянова, поцеловав собачку.

Затем блогерша решила объяснить Норе правила поведения у нее на странице в соцсети.

«Нора, ну во-первых надо общаться на украинском у меня в Сториз», - предупредила Ульянова.

Затем она попросила собаку «пообщаться» с ее подписчиками, и тут же сама сделала это измененным голосом.

«Всем привет, подписчики! Очень скучала по вам! Ну, с Дашкой мне в принципе норм. Буду сейчас спать…Та ты можешь уже отстать от меня? Я хочу спать!», - произнесла Ульянова смешным голосом от лица своей любимицы.

Судя по всему, именно в ее компании блогерша и провела вечер.

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