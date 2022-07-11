"Міс Україна Всесвіт 2021", екс-учасниця шоу "Холостяк", модель Ганна Неплях на своїй сторінці в Instagram показала кадри прощання зі своєю подругою, фіналісткою конкурсу "Міс Україна Всесвіт"-2021 Маргаритою Довбун, яка лишень минулого місяця вийшла заміж за фотографа Олександра Радомського.

На київському вокзалі Маргариту проводжали її чоловік, Ганна та ще кілька людей. Неплях в надто драматичному тоні повідомила, що її подруга їде підкорювати Америку, та звернулася до українців за порадою, як їй самій тепер вирішити візове питання.

"Найбільше я боялася, що війна забере близьких... так і сталося, мій найближчий чоловічок Маргарита Довбун відлітає назавжди слідом за своєю мрією в Америку... А мені тепер, щоб її побачити наступного разу, потрібна віза... Ваші рекомендації, де краще податися, як із документами, вітаються", - розповіла Ганна.

Маргарита одразу відповіла подрузі в коментарях: "Так написала, ніби я у в'язницю їду. дякую, що на дворі 2022 рік і літаки літають, практично, в будь-яку точку землі. Роби візу, а решту все легко вирішимо".

Шанувальники в коментарях дивуються, чому Довбун вирішила назавжли полетіти, залишивши новоспеченого чоловіка в Україні, а також кажуть, що у Неплях мало шансів отримати візу в США:

"ех, як сумно, сплакнула 🥺 так чекала Ваші сторі з концерту Вєрки Сердючки";

"Трагедія .... Людина відлітає до Америки ...";

"як назавжди? а чоловік?";

"Ви тільки не засмучуйтесь, але боюся найближчим часом вам не дадуть туристичну візу. Нині її практично нікому не дають. А ви як незаміжня дівчина і без дітей для них є потенційною емігранткою, тому вони вас не впустять".

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