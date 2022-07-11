"Мисс Украина Вселенная 2021", экс-участница шоу "Холостяк", модель Анна Неплях на своей странице в Instagram показала кадры прощания со своей подругой, финалисткой конкурса "Мисс Украина Вселенная"-2021 Маргаритой Довбун, которая только в прошлом месяце вышла замуж за фотографа Александра Радомского.
На киевском вокзале Маргариту провожали ее муж, Анна и еще несколько человек. Неплях в слишком драматичном тоне сообщила, что ее подруга едет покорять Америку и обратилась к украинцам за советом, как ей самой теперь решить визовый вопрос.
"Больше всего я боялась, что война отнимет близких… так и случилось, мой самый близкий человечек Маргарита Довбун улетает навсегда в след за своей мечтой в Америку… А мне теперь, чтоб ее увидеть в следующий раз, нужна виза… Ваши рекомендации, где лучше податься, как с документами, приветствуются", — рассказала Анна.
Маргарита тут же ответила подруге в комментариях: "Так написала, будто бы я в тюрьму еду😂Спасибо, что на дворе 2022 год и самолёты летают, практические, в любую точку земли. Делай визу, а остальное всё легко решим".
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Поклонники в комментариях удивляются, почему Довбун решила навсегда улететь, оставив новоиспеченного мужа в Украине, а также говорят, что у Неплях мало шансов получить визу в США:
"эх, как грустно,всплакнула🥺 так ждала Ваши стори с концерта Верки Сердючки";
"Трагедия .... Человек улетает в Америку...";
"как навсегда? а муж?";
"Вы только не расстраивайтесь, но боюсь в ближайшее время вам не дадут туристическую визу. Сейчас ее практически не кому не дают. А вы как девушка незамужняя и без детей для них являетесь потенциальной эмигранткой, поэтому они вас не впустят".
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