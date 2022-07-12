На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила відеорецепт простого та смачного яблучного тарта.

"Впевнена, що кожна з вас зможе повторити цей рецепт та посмакувати усією родиною", — наголосила Саліванчук.



Для тіста знадобляться:



📍 350 г борошна;

📍 1 ст.л. цукру;

📍 1/2 ч.л. солі;

📍 150 г вершкового масла;

📍 1 шт. жовтка;

📍 дрібка кориці на смак;

📍 2-6 ст.л. води (або молока).



Для начинки:

📍4-6 яблука (в залежності від розміру);

📍1 ч.л. кориці;

📍50 г вершкового масла;

📍2 ст.л. цукру.

Як пояснює артистка, для початку нам потрібно підготувати тісто. Для цього необхідно просіяти борошно, далі додаємо вершкове масло, цукор, дрібку кориці, ½ ч. л. солі та один яєчний жовток, місимо до однорідної консистенції.

"Якщо одного жовтка буде недостатньо і тісто вийде недостатньо еластичним, додайте до тіста 2-6 ст. л. води або молока. З готового тіста створюємо кулю, загортаємо у харчову плівку і відправляємо до холодильника на 30 хвилин. Яблука поріжте на шматочки. Розігрійте пательню та розтопіть 50 г вершкового масла, додайте цукру, як тільки він розтопиться, викладіть на всю поверхню рівномірно шматочки яблук", — показує актриса.

Далі потрібно додати кориці та тушкувати яблука протягом 3-5 хвилин, періодично помішуючи.

"Раніше підготовлене тісто розкачайте та викладіть рівномірно у форму для запікання, притискаючи до бортиків. Карамелізовані яблука розподіляємо рівномірно у форму з тістом. Розігріваємо духовку до 180° та ставимо на 45 хвилин. Готовий тарт під час охолодження загусне та набуде необхідної консистенції", — розповіла Ганна Саліванчук.

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