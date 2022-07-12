Актриса Анна Саливанчук показала, чем кормит дома своего мужа, продюсера "Квартал 95" Александра Божкова и детей.

На своей странице в Instagram артистка разместила видеорецепт простого и вкусного яблочного тарта.

"Уверена, что каждая из вас сможет повторить этот рецепт и насладиться всей семьей", - подчеркнула Саливанчук.



Для теста понадобятся:



350 г муки;

📍 1 ст.л. сахара;

📍 1/2 ч.л. соли;

📍 150 г сливочного масла;

📍 1 шт. желтка;

📍 щепотка корицы по вкусу;

📍 2-6 ст.л. воды (или молока).



Для начинки:

📍4-6 яблоки (в зависимости от размера);

📍1 ч.л. корицы;

📍50 г сливочного масла;

📍2 ст.л. сахара.

Как объясняет артистка, для начала нам нужно приготовить тесто. Для этого необходимо просеять муку, далее добавляем сливочное масло, сахар, щепотку корицы, ½ ч. л. соли и один яичный желток, месимый до однородной консистенции.

"Если одного желтка будет недостаточно и тесто получится недостаточно эластичным, добавьте к тесту 2-6 ст. л. воды или молока. Из готового теста создаем шар, заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 30 минут. Яблоки порежьте на кусочки. Разогрейте сковороду и растопите 50 г сливочного масла, добавьте сахара, как только он растопится, выложите на всю поверхность равномерно кусочки яблок", – показывает актриса.

Затем нужно добавить корицы и тушить яблоки в течение 3-5 минут, периодически помешивая.

"Ранее подготовленное тесто раскатайте и выложите равномерно в форму для запекания, прижимая к бортикам. Карамелизированные яблоки распределяем равномерно в форму с тестом. Разогреваем духовку до 180° и ставим на 45 минут", — рассказала Анна Саливанчук.

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