На своей странице в Instagram артистка разместила видеорецепт простого и вкусного яблочного тарта.
"Уверена, что каждая из вас сможет повторить этот рецепт и насладиться всей семьей", - подчеркнула Саливанчук.
Для теста понадобятся:
350 г муки;
📍 1 ст.л. сахара;
📍 1/2 ч.л. соли;
📍 150 г сливочного масла;
📍 1 шт. желтка;
📍 щепотка корицы по вкусу;
📍 2-6 ст.л. воды (или молока).
Для начинки:
📍4-6 яблоки (в зависимости от размера);
📍1 ч.л. корицы;
📍50 г сливочного масла;
📍2 ст.л. сахара.
Как объясняет артистка, для начала нам нужно приготовить тесто. Для этого необходимо просеять муку, далее добавляем сливочное масло, сахар, щепотку корицы, ½ ч. л. соли и один яичный желток, месимый до однородной консистенции.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Экс-жена Узелкова Боржеская призналась, как изменились отношения детей с их отцом: "Они пришли без настроения..."
Звезда "Х-Фактора" Николайчук в узком комбинезоне устроила тренировку в спортзале: кадры
Звезда "Х-Фактора" Николайчук в платье с разрезом от бедра изумила красотой: фото
17-летняя дочь Моники Беллуччи в прозрачном платье и с корсетом не оставила шансов мужчинам: "Королева"
"Если одного желтка будет недостаточно и тесто получится недостаточно эластичным, добавьте к тесту 2-6 ст. л. воды или молока. Из готового теста создаем шар, заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 30 минут. Яблоки порежьте на кусочки. Разогрейте сковороду и растопите 50 г сливочного масла, добавьте сахара, как только он растопится, выложите на всю поверхность равномерно кусочки яблок", – показывает актриса.
Затем нужно добавить корицы и тушить яблоки в течение 3-5 минут, периодически помешивая.
"Ранее подготовленное тесто раскатайте и выложите равномерно в форму для запекания, прижимая к бортикам. Карамелизированные яблоки распределяем равномерно в форму с тестом. Разогреваем духовку до 180° и ставим на 45 минут", — рассказала Анна Саливанчук.
Напомним, Кошевого и Пикалова из "Квартал 95" жестко разнесли за эфир с Арестовичем.
Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" устроила горячие поцелуи с Поляковой.
Также Politeka писала, что юная дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" поразила кадрами со своим парнем.