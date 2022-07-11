На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, що йому пишуть шанувальниці, та дав просту пораду.

"Карочє, лайфхак для жінок: як зробити так, щоб чоловіки готували, якщо вони цього не роблять (якщо коротко - підпишіть на мене, я за них візьмуся, або читайте далі). Є у мене розвага перед сном. Заходжу на свій ютуб-канал і читаю коменти. Глобально, це щоб краще відчувати людей, але іноді я там таке прикольне знаходжу...", — пише Клопотенко.

Євген показав скріншоти кількох коментарів під його відео, присвяченим базовій кулінарії для чоловіків.

"Ось це під відео, де я розповідаю, як чоловікам готувати елементарні штуки. Типу яєць, картоплі, рису і подібного. І от читаю, як жінки пишуть, що надсилають те відео чоловікам своїм і по-доброму ржу. Круто ж. Ще там окремий шедевр - коментарі від чоловіків. Не тому, що вони смішні, а тому, що дуже життєві", — розповідає "Майстер Шеф".

Своїм лайком публікацію оцінила й співачка, героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч.

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Євген Клопотенко дав простий рецепт маринованих помідорів, але з цікавою деталлю.

Як повідомляла Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвалився, як це бути єдиним чоловіком на роботі.

Також Politeka писала, що Євген Клопотенко розкрив два рецепти, які хоч якось скрасять літо.