На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, що йому пишуть шанувальниці, та дав просту пораду.
"Карочє, лайфхак для жінок: як зробити так, щоб чоловіки готували, якщо вони цього не роблять (якщо коротко - підпишіть на мене, я за них візьмуся, або читайте далі). Є у мене розвага перед сном. Заходжу на свій ютуб-канал і читаю коменти. Глобально, це щоб краще відчувати людей, але іноді я там таке прикольне знаходжу...", — пише Клопотенко.
Євген показав скріншоти кількох коментарів під його відео, присвяченим базовій кулінарії для чоловіків.
"Ось це під відео, де я розповідаю, як чоловікам готувати елементарні штуки. Типу яєць, картоплі, рису і подібного. І от читаю, як жінки пишуть, що надсилають те відео чоловікам своїм і по-доброму ржу. Круто ж. Ще там окремий шедевр - коментарі від чоловіків. Не тому, що вони смішні, а тому, що дуже життєві", — розповідає "Майстер Шеф".
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Своїм лайком публікацію оцінила й співачка, героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч.
Нагадаємо, "Майстер Шеф" Євген Клопотенко дав простий рецепт маринованих помідорів, але з цікавою деталлю.
Як повідомляла Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвалився, як це бути єдиним чоловіком на роботі.
Також Politeka писала, що Євген Клопотенко розкрив два рецепти, які хоч якось скрасять літо.