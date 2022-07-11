На своей странице в Instagram шеф-повар показал, что ему пишут поклонницы, и дал простой совет.
"Короче, лайфхак для женщин: как сделать так, чтобы мужчины готовили, если они этого не делают (если коротко – подпишите на меня, я за них возьмусь, или читайте дальше). Есть у меня развлечение перед сном. Захожу на свой ютуб-канал и читаю комментарии. Глобально, чтобы лучше чувствовать людей, но иногда я там такое прикольное нахожу...", — пишет Клопотенко.
Евгений показал скриншоты нескольких комментариев под его видео, посвященным базовой кулинарии для мужчин.
"Вот это под видео, где я рассказываю, как мужчинам готовить элементарные штуки. Типа яиц, картофеля, риса и подобного. И вот читаю, как женщины пишут, что присылают это видео мужчинам своим и по-доброму ржу. Круто же. Еще там отдельный шедевр - комментарии от мужчин. Не потому, что они смешны, а потому, что очень жизненны", - рассказывает "Мастер Шеф".
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Своим лайком публикацию оценила и певица, героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич.
Напомним, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал простой рецепт маринованных помидоров, но с интересной деталью.
Как сообщала Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвастался, как это быть единственным мужчиной на работе.
Также Politeka писала, что Евгений Клопотенко раскрыл два рецепта, которые хоть как-то скрасят лето.