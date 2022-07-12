Зірка продовжує радувати шанувальників не лише своєю творчістю, а й красою.

Співачка Аїда Ніколайчук, яка прославилася завдяки перемозі у шоу "Х-фактор", вміє себе правильно піднести та підкреслити свої переваги.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram, де за нею стежать понад 53 тисячі шанувальників, артистка розмістила відео, на якому ефектно прогулюється на тлі буйних заростей рожевих квітів.

Аїда вибрала для прогулянки легку білу з абстрактним чорним малюнком сукню до підлоги, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.

"Трохи краси в стрічку 💕", - лаконічно та без зайвої скромності підписала кадри Ніколайчук.

Шанувальники в коментарях засипали артистку компліментами, при чому більшість з них англомовні:

"Добре, що Господь послав ангела серед нас людей!";

«Вааай😍»;

"Чарівна гармонія гарної дівчини та квітів";

"Гарне відео, красива Музика !!!";

"Гарна така!!! І твій голос! Я величезний фанат із США!".

Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" Аїда Ніколайчук накинулася на Тіну Кароль через Світлану Лободу.

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