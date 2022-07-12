Співачка Аїда Ніколайчук, яка прославилася завдяки перемозі у шоу "Х-фактор", вміє себе правильно піднести та підкреслити свої переваги.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram, де за нею стежать понад 53 тисячі шанувальників, артистка розмістила відео, на якому ефектно прогулюється на тлі буйних заростей рожевих квітів.
Аїда вибрала для прогулянки легку білу з абстрактним чорним малюнком сукню до підлоги, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.
"Трохи краси в стрічку 💕", - лаконічно та без зайвої скромності підписала кадри Ніколайчук.
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Шанувальники в коментарях засипали артистку компліментами, при чому більшість з них англомовні:
"Добре, що Господь послав ангела серед нас людей!";
«Вааай😍»;
"Чарівна гармонія гарної дівчини та квітів";
"Гарне відео, красива Музика !!!";
"Гарна така!!! І твій голос! Я величезний фанат із США!".
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