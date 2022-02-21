Співачка Аїда Ніколайчук, яка перемогла на "Х-факторі", показала стильний образ, звернувшись до фанатів.

Як пише Politeka.net, Аїда Ніколайчук - відома співачка з України, яка прославилася завдяки прослуховуванням на" Х-факторі", де судді спочатку не повірили своїм вухам. Ролик з виступом зібрав десятки мільйонів переглядів на платформі Ютуб. Тепер зірка активно займається творчістю і веде сторінку в Instagram, де цього разу поділилася хорошими новинами з фанатами.

На фото Ніколайчук позувала в топіку і шкірі. Зірка тримала мікрофон за провід, перекинувши його через плече.

"Ви часто запитуєте, чи є я в Spotify або на Apple Music. Відповідаю, є!

Тому залишаю вам тут посилання, щоб ви могли мене знайти і слухати мої пісні.

P. S. Для тих, хто слухає музику в Spotify. Не забувайте підписуватися, щоб першими дізнаватися про мої нові релізи", - написала Аїда.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Хороший профіль, з днем прекрасної Аїди", "відмінна дівчина".

Нагадаємо, переможниця "Х-Фактора" Ніколайчук, яка кардинально змінилася, зробила важливу заяву

Також Politeka повідомляла, що переможниця "Х-Фактора" Ніколайчук видала "секрет", як пробитися в шоу-бізнесі

А ще Politeka писала, що хворіє переможниця "Х-Фактора" Ніколайчук розповіла про своє самопочуття



