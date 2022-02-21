Як пише Politeka.net, Аїда Ніколайчук - відома співачка з України, яка прославилася завдяки прослуховуванням на" Х-факторі", де судді спочатку не повірили своїм вухам. Ролик з виступом зібрав десятки мільйонів переглядів на платформі Ютуб. Тепер зірка активно займається творчістю і веде сторінку в Instagram, де цього разу поділилася хорошими новинами з фанатами.
На фото Ніколайчук позувала в топіку і шкірі. Зірка тримала мікрофон за провід, перекинувши його через плече.
"Ви часто запитуєте, чи є я в Spotify або на Apple Music. Відповідаю, є!
Тому залишаю вам тут посилання, щоб ви могли мене знайти і слухати мої пісні.
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P. S. Для тих, хто слухає музику в Spotify. Не забувайте підписуватися, щоб першими дізнаватися про мої нові релізи", - написала Аїда.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Хороший профіль, з днем прекрасної Аїди", "відмінна дівчина".
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