Як пише Politeka.net, Аїда Ніколайчук - відома українська співачка. Зірка прославилася завдяки своєму виступу на" Х-факторі", яке набрало десятки мільйонів переглядів в Ютубі. Тепер артистка активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Ніколайчук презентувала нову пісню українською мовою.
"У ці важкі для нашої країни часи головне не втрачати віру, жити далі і продовжувати робити свою справу. Моя справа-музика. Тому я хочу вам сьогодні представити свою нову пісню"нікотин". Дуже сподіваюся, що вона вам сподобається і хоч трохи розрядить. Отже, бажаю вам приємного прослуховування!",- написала Аїда.
Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
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"Гарна пісня, молодець", "вітаю", "Круто українцям, респект", " Краса! Вітаю Вас і вашу команду", " потужно!"
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