Певица Аида Николайчук, которая прославилась благодаря победе в шоу "Х-фактор", умеет себя правильно преподнести и подчернуть свои достоинства.
В этот раз на своей странице в Instagram, где за ней следят более 53 тысяч поклонников, артистка разместила видео, на котором эффектно прогуливается на фоне буйных зарослей розовых цветов.
Аида выбрала для прогулки легкое белое с абстрактным черным рисунком платье в пол, которое отлично подчеркнуло ее стройную фигуру.
"Немного красоты в ленту 💕", — лаконично и без лишней скромности подписала кадры Николайчук.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Под завалами могут быть еще больше 20 человек: растет количество жертв ракетного удара по общежитию
Ураган в Москве вырывал деревья с корнем и сносил крыши: на Украинском бульваре не обошлось без жертвы
Тела супружеской пары нашли возле подъезда: кадры трагедии на Днепропетровщине
Поиски 6-летнего ребенка на Днепропетровщине приостановили: "В связи с возникновением новых..."
Шанувальники в коментарях засипали артистку компліментами, при чому більшість з них англомовні:
"Благо, что Господь послал ангела среди нас людей!";
"Вааай😍";
"Волшебная гармония красивой девушки и цветов";
"Красивое видео,красивая Музыка!!!";
"Красивая такая!!! И твой голос! Я огромный фанат из США!".
Напомним, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы.
Как сообщала Politeka, победительница "Х-Фактора" Николайчук впечатлила новой песней на украинском языке.
Также Politeka писала, что Аида Николайчук с животиком напоказ порадовала украинцев.