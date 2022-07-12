Звезда продолжает радовать поклонников не только своим творчеством, но и красотой.

Певица Аида Николайчук, которая прославилась благодаря победе в шоу "Х-фактор", умеет себя правильно преподнести и подчернуть свои достоинства.

В этот раз на своей странице в Instagram, где за ней следят более 53 тысяч поклонников, артистка разместила видео, на котором эффектно прогуливается на фоне буйных зарослей розовых цветов.

Аида выбрала для прогулки легкое белое с абстрактным черным рисунком платье в пол, которое отлично подчеркнуло ее стройную фигуру.

"Немного красоты в ленту 💕", — лаконично и без лишней скромности подписала кадры Николайчук.

Шанувальники в коментарях засипали артистку компліментами, при чому більшість з них англомовні:

"Благо, что Господь послал ангела среди нас людей!";

"Вааай😍";

"Волшебная гармония красивой девушки и цветов";

"Красивое видео,красивая Музыка!!!";

"Красивая такая!!! И твой голос! Я огромный фанат из США!".

Напомним, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы.

Как сообщала Politeka, победительница "Х-Фактора" Николайчук впечатлила новой песней на украинском языке.

Также Politeka писала, что Аида Николайчук с животиком напоказ порадовала украинцев.