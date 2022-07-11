Український гуморист і зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач нещодавно нарешті возз'єднався з дружиною Вікторією та донькою Лізою, які повернулися з Болгарії, куди тікали від повномасштабного вторгнення рф.

На своїй сторінці в Instagram Вікторія Ткач розмістила зворушливе архівне відео з донечкою.

"На цьому відео Лізі лише три рочки.💛А вона вже розуміла, що таке війна! Тільки на той час бачила це у фільмах і чула від своїх бабусь і дідусів", — розповідає дружина зірки "Квартал 95".

На кадрах дівчинка відповідає на запитання тата, що вона знає про війну: "Вони хотіли в нашій країні жити, а ми сказали їм, що тут не можна жити! Це наш дім".





"А тепер це реалії її життя… Реалії нашого українського народу! Зараз про це кричить весь світ! І ми будемо боротися за нашу країну і обов’язково перемога буде за нами! Бо це наш дім і наша земля💛💙", — наголосила Вікторія Ткач.

Українці в коментарях також діляться емоціями: "Краще б діти цього не знали😢", "Кожного разу захоплююся. Яка вона розумниця у вас", "Біль і сльзи.......а так хочеться щастя нашим діткам", "Така маленька, а вже тоді розуміла, що це таке".

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