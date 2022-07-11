На своей странице в Instagram Виктория Ткач разместила трогательное архивное видео с дочкой.
"На этом видео Лизе всего три года. 💛А она уже понимала, что такое война! Только к тому времени видела это в фильмах и слышала от своих бабушек и дедушек", — рассказывает жена звезды "Квартал 95".
На кадрах девочка отвечает на вопрос отца, что она знает о войне: "Они хотели в нашей стране жить, а мы сказали им, что здесь нельзя жить! Это наш дом".
"А теперь это реалии ее жизни… Реалии нашего украинского народа! Сейчас об этом кричит весь мир! И мы будем бороться за нашу страну и обязательно победа будет за нами! Потому что это наш дом и наша земля💛💙", - подчеркнула Виктория Ткач.
Украинцы в комментариях также делятся эмоциями: "Лучше бы дети этого не знали 😢", "Каждый раз восхищаюсь. Какая она умница у вас", "Боль и слезы.......а так хочется счастья нашим деткам", " Такая маленькая, а уже тогда понимала, что это такое.
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