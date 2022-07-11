Внучка відомої української артистки Софії Ротару Соня Євдокименко, яка довгі роки живе та навчається в Америці, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала чарівну фотографію, на якій показала, як відпочиває у Беверлі Хіллз.

На новому фото Соня зображена, сидячи на веранді розкішного ресторану з білими меблями. Перед камерою вона з'явилася у стильній яскраво-рожевій блузці вільного крою, яка дуже гармонійно їй підходить. Волосся моделі розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж та чарівна посмішка.

У підписі до публікації Євдокименко написала: "Поточна мантра: Уяви, Втілюй, Вір та Будь". Шанувальники не пройшли повз нього і тут же почали коментувати нову фотографію красуні, засипаючи її компліментами: "Колір твоє волосся такий красивий! Де фарбуєш?", "Як завжди, чудово виглядаєш", "Софія, неймовірно красива українка", "Прекрасна", " Красива", "Неймовірно красива", "Яка красуня", "Приголомшлива краса", "Здоров'я та успіхів тобі, Сонечко! Найшвидшого світу Україні та всім нам!".

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