Внучка известной украинской артистки Софии Ротару Соня Евдокименко, которая долгие годы живет и учится в Америке, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила очаровательную фотографию, на котором показала, как отдыхает в Беверли Хиллз.

На новом фото Соня запечатлена, сидя на веранде роскошного ресторана с белой мебелью. Перед камерой она появилась в стильной ярко-розовой блузке свободного кроя, которая очень гармонично ей подходит. Волосы модели распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и очаровательная улыбка.

В подписи к публикации Евдокименко написала: "Текущая мантра: Представь, Воплощай, Верь и Будь". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую фотографию красотки, засыпая ее комплиментами: "Цвет твоих волос такой красивый! Где красишь?", "Как всегда, отлично выглядишь", "София, невероятно красивая украинка", "Прекрасная", "Красивая", "Невероятно красивая", "Какая красотка", "Ошеломляющая красота", "Здоровья и успехов тебе, Сонечка! Скорейшего мира Украине и всем нам!".

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