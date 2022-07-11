Як повідомляє Politeka.net, Христина та Григорій Решетник виховують трьох синів: старші Іван та Дмитро народилися у 2013-му та 2017 році, а молодший Олександр з'явився на світ наприкінці листопада 2020 року. Щаслива мати поділилася в Інстаграм новими кадрами зі своїми дітьми.

Так, вона розчулила кадрами з Григорієм Решетником , який грає зі своїми синами. Старший син Іван обіймає батька за спину, а молодший Сашко сидить у нього на колінах і показує татові свою іграшку.

На наступних кадрах молодший син подружжя кличе брата Діму, маленькому хлопчику вже непогано вдається вимовляти слова.

"Нам 1 рік і 7 місяців. З кожним днем ​​говорить все краще", - похвалилася горда Христина Решетник .

Варто зазначити, що Григорій Решетник народився у Миколаєві у 1983 році. Кар'єру ведучого розпочинав на Першому національному. Був ведучим шоу "Холостяк" та "Холостячка" на СТБ, а також інших проектів на цьому каналі.

Нагадаємо, що дружина ведучого "Холостяка" Решетника чесно відповіла, коли закінчиться війна.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника зворушила щасливими кадрами з усією родиною.

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