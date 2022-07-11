Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча та актриса Лілія Ребрик разом із чоловіком, хореографом Андрієм Диким, виховує двох доньок Діану та Поліну. На своїй сторінці в Інстаграм знаменитість похвалилася талантом молодшої доньки Полі.

З початку повномасштабного вторгнення пісня "Ой у лузі червона калина" неабияк піднімає дух українців. Зокрема композиція звучить звідусіль. Тим часом діти її вже вивчили напам'ять та активно співають. Не стала винятком і молодша донька Лілії Ребрик.

Відео, на якому Поліна співає хіт, знаменитість опублікувала у своєму блозі. Лілія разом із донькою сиділи на порозі будинку та відпочивали. Дівчинка не стрималася і зненацька почала співати рядки треку. Як зізналася телеведуча, малятко ще ніколи так швидко нічого не вивчало на пам'ять.

Користувачі мережі похвалили доньку Лілії Ребрик за таке щире виконання українського хіта та залишили для дівчинки безліч компліментів: "Поліна з таким натхненням співає!", "Яка розумничка!!! Аж до мурашок!", "Наші бурхливі оплески", "Заряд хороших емоцій забезпечений", "Малишка - диво".

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