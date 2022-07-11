Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча та актриса Лілія Ребрик разом із чоловіком, хореографом Андрієм Диким, виховує двох доньок Діану та Поліну. На своїй сторінці в Інстаграм знаменитість похвалилася талантом молодшої доньки Полі.
З початку повномасштабного вторгнення пісня "Ой у лузі червона калина" неабияк піднімає дух українців. Зокрема композиція звучить звідусіль. Тим часом діти її вже вивчили напам'ять та активно співають. Не стала винятком і молодша донька Лілії Ребрик.
Відео, на якому Поліна співає хіт, знаменитість опублікувала у своєму блозі. Лілія разом із донькою сиділи на порозі будинку та відпочивали. Дівчинка не стрималася і зненацька почала співати рядки треку. Як зізналася телеведуча, малятко ще ніколи так швидко нічого не вивчало на пам'ять.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук у сукні з розрізом від стегна здивувала красою: фото
17-річна донька Моніки Беллуччі у прозорій сукні та з корсетом не залишила шансів чоловікам: "Королева"
"За все поплатиться!": Андрій Данилко поділився трагічною звісткою та показав кадри з місця НП
У США попередили про "приєднання" Китаю до росії на тлі вторгнення в Україну: "Це справді момент..."
Користувачі мережі похвалили доньку Лілії Ребрик за таке щире виконання українського хіта та залишили для дівчинки безліч компліментів: "Поліна з таким натхненням співає!", "Яка розумничка!!! Аж до мурашок!", "Наші бурхливі оплески", "Заряд хороших емоцій забезпечений", "Малишка - диво".
Нагадаємо, що Ребрик вразила досягненням дочки у гімнастиці.
Як повідомляла Politeka, Ребрик передчувала війну, зірка чесно все розповіла.
Також Politeka писала, що Ребрик показала красеня-чоловіка та дочок, трепетне фото.