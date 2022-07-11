Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Злата Огневич активно виступає з благодійними концертами на підтримку України.
Крім того, вона веде свою сторінку в Інстаграм, де розповідає правду про те, що відбувається в Україні, і збирає гроші для фондів. Цього разу у Сторіз артистка опублікувала жартівливе відео.
Так, Злата Огнєвич постала на кадрах, стоячи на вулиці. До неї хтось підійшов і протянув подарунок: сірий рюкзак. Але, судячи з задуму, в рюкзаку лежить москаль.
"О, Боже, що ж це? Москаль?! Мені?! Ох, мені ще ніхто москаля не дарував!", - каже на кадрах співачка, мило кривляючись на камеру і додавши "який час, такі і подарунки".
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Для зйомок вона обрала просте повсякденне вбрання, яке складалося з білої оверсайз футболки та широких шортах з високою талією. Волосся співачки було зібрано у високий пучок.
Варто зазначити, що Злата Огневич народилася 1986 року в росії. Коли їй було п'ять років, родина переїхала до Судака (Крим). Огневич представляла Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" у 2013 році та посіла третє місце.
Нагадаємо, що Злата Огневич розповіла про сміливий вчинок батька, який зараз допомагає Україні.
Як повідомляла Politeka, Огневич після закордонних гастролей запросила на концерти в Україні, фото.
Також Politeka писала, що Огневич несподівано висловилася про таких, як Полякова та Кароль.