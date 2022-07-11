Популярний український телеведучий Володимир Остапчук, який був ведучим грандіозного шоу "Маска" у довоєнний період, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклав у сторіс миле фото із дружиною, на якому показав, як вони ховаються під час повітряних тривог.
На новій фотографії Володимир та його дружина Крістіна Гірник зафіксовані у підземному паркінгу. Парочка затишно вмостилася в салоні автомобіля - він сидить, а вона лягла йому на коліна, укутавшись ковдрою. Остапчук спустився у паркінг у темній толстовці, а Христина у джинсовій куртці, вони виглядають сумними та втомленими.
"Романтика у паркінгу", - підписав сторіс Остапчук і додав стікер, який повідомляє про повітряну тривогу в Києві. Схоже, фотографію пара зробила під час повітряної тривоги напередодні увечері. Тоді сирени звучали у чотирьох прикордонних областях з Білоруссю – Київською, Житомирською, Рівненською та Волинською.
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