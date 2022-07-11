Популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук, который был ведущий грандиозного шоу "Маска" в довоенный период, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложил в сторис милое фото с женой, на котором показал, как они прячутся во время воздушных тревог.
На новой фотографии Владимир и его жена Кристина Горняк запечатлены в подземном паркинге. Парочка уютно умостилась в салоне автомобиля – он сидит, а она прилегла ему на колени, укутавшись одеялом. Остапчук спустился в паркинг в темной толстовке, а Кристина в джинсовой куртке, они выглядят грустными и усталыми.
"Романтика в паркинге", - подписал сторис Остапчук и добавил стикер, который сообщает о воздушной тревоге в Киеве. Похоже, фотографию пара сделала во время воздушной тревоги накануне вечером. Тогда сирены звучали в четырех приграничных областях с Беларусью – Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской.
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