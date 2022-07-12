Як повідомляє Politeka.net, син лідера групи "Друга Ріка" Валерія Харчишина у лавах ЗСУ захищає Україну. Як зізнався артист в ефірі інформаційного телемарафону, його син затаїв на нього образу.

Зокрема син вважає, що це батько попросив командування - не випускати його на передок, а тримати в штабі.

"Причаїв на мене образу. Каже мені: "Це ти зробив, і подбав про те, щоб я був у штабі як щур". Я кажу йому, що не знаю навіть у якому він батальйоні. Я можу дізнатися, але не робив цього, щоб не діставати", - зізнався Валерій Харчишин .

Співак зізнався, що нещодавно його син побував у будинку, це сталося з початку війни. Зірковий батько розповів, що його здивувало прохання сина, який попросив його про одну послугу.

"Він попросив мене принести бронежилет та каску. Я знайшов йому все необхідне за годину завдяки людям. На початку війни я йому приносив трохи поїсти і рукавички, але це перший випадок, коли він мене про щось попросив", - розповів музикант Валерій Харчишин. .

Нагадаємо, що лідер "Другої ріки" Харчишин несподівано заявив про розлучення.

Як повідомляла Politeka, лідер "Другої ріки" Харчишин переніс складну операцію, що з ним зараз.

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