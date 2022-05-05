Відомо, що дружина Юлія і його діти проживали в будинку, який він покинув.

Рокер Валерій Харчишин повідомив, що розійшовся з дружиною і і написав, що у нього нове життя з іншою жінкою. Про це співак сам повідомив на своїй сторінці Facebook, писати Politeka.net.

Відомо, що дружина Юлія і його діти проживали в будинку, який він покинув:

«Ще до війни ми перестали бути фізично подружжям. Я жив іншим життям в іншому місці, в іншому будинку і мав і маю інші стосунки. Я робив і буду робити все можливе надалі, щоб прискорити перемогу і відбудувати будинок... Ніяка погань не завадить мені це зробити», — додав артист у себе в Фейсбуці.

У мережі відреагували не однозначно:

"Прям рік розлучень.... 🙄 😕 🥴 ; Розчарований жаль шкода дружину, яка присвятила йому своє життя, народила дітей, а він потім завів собі іншу😥; та що ж таке, знову?; А екстрасенси не збрехали))); залишив дружині будинок який зруйнували рішучі; так, так зараз прям час кинути сім'ю!».

Раніше повідомлялося, російські загарбники позбавили лідера "іншої ріки" Валерія Харчишина будинку, в якому він жив зі своїми трьома дітьми. Будинок знаходився під Гостомелем і був частиною його життя.

"У ньому виросли і жили троє моїх синів. Я будував його за всі гроші, які я заробляв. Я боровся за нього, коли у мене відбирали землю, коли намахували будівельники шахраї – перебудовував майже все. Нещодавно я побудував поруч будиночок для батьків, які виявили бажання переїхати. Під час затяжної ковід-кризи. На останні гроші. Батьки не переїхали. Не встигли. Для моїх дітей цей будинок-їхній будинок. Їхня Україна», - написав Харчишин.

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