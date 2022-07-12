Как сообщает Politeka.net, сын лидера группы "Друга Ріка" Валерия Харчишина в лавах ВСУ защищает Украину. Как признался артист в эфире информационного телемарафона, его сын затаил на него обиду.
В частности, сын считает, что это отец попросил командование - не выпускать его на передок, а держать в штабе.
"Затаил на меня обиду. Говорит мне: "Это ты сделал, и позаботился о том, чтобы я был в штабе как крыса". Я говорю ему, что не знаю даже в каком он батальйоне. Я могу узнать, но не делал этого, чтобы не доставать", — признался Валерий Харчишин.
Певец признался, что недавно его сын побывал в доме, это случилось с начала войны. Звездный отец рассказал, что его удивила просьба сына, который попросил его об одной услуге.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Экс-жена Узелкова Боржеская призналась, как изменились отношения детей с их отцом: "Они пришли без настроения..."
Рухнул целый подъезд: российская ракета влупила по многоэтажке в центре Харькова, появились фото
Звезда "Х-Фактора" Николайчук в платье с разрезом от бедра изумила красотой: фото
"Холостячка" Огневич неожиданно высказалась о таких, как Полякова и Кароль: "Дали нам отдохнуть"
"Он попросил меня принести бронежилет и каску. Я нашел ему все необходимое за час благодаря людям. В начале войны я ему приносил немного поесть и перчатки, но это первый случай, когда он меня о чем-то попросил", — рассказал музыкант Валерий Харчишин.
Напомним, что лидер "Другої ріки" Харчишин неожиданно заявил о разводе/
Как сообщала Politeka, лидер "Другої ріки" Харчишин перенес сложную операцию, что с ним сейчас.
Также Politeka писала, что сыну лидера "Другої ріки" Харчишина поставили страшный диагноз.