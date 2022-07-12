Как сообщает Politeka.net, сын лидера группы "Друга Ріка" Валерия Харчишина в лавах ВСУ защищает Украину. Как признался артист в эфире информационного телемарафона, его сын затаил на него обиду.

В частности, сын считает, что это отец попросил командование - не выпускать его на передок, а держать в штабе.

"Затаил на меня обиду. Говорит мне: "Это ты сделал, и позаботился о том, чтобы я был в штабе как крыса". Я говорю ему, что не знаю даже в каком он батальйоне. Я могу узнать, но не делал этого, чтобы не доставать", — признался Валерий Харчишин.

Певец признался, что недавно его сын побывал в доме, это случилось с начала войны. Звездный отец рассказал, что его удивила просьба сына, который попросил его об одной услуге.

"Он попросил меня принести бронежилет и каску. Я нашел ему все необходимое за час благодаря людям. В начале войны я ему приносил немного поесть и перчатки, но это первый случай, когда он меня о чем-то попросил", — рассказал музыкант Валерий Харчишин.

Напомним, что лидер "Другої ріки" Харчишин неожиданно заявил о разводе/

Как сообщала Politeka, лидер "Другої ріки" Харчишин перенес сложную операцию, что с ним сейчас.

Также Politeka писала, что сыну лидера "Другої ріки" Харчишина поставили страшный диагноз.