Як повідомляє Politeka.net, діти Джамали зараз проживають із її сестрою в Туреччині, а чоловік залишився в Україні. Артистка протягом багатьох місяців виступає у різних країнах із концертами на підтримку України. Вона поділилася в Інстаграм кадрами з нещодавньої подорожі Іспанією, де виступила на площі в Мадриді.

"Це був гала-концерт на Площі Іспанії, що закривав один із найбільших прайдів світу. Його гасло цього року звучить так: Перед лицем ненависті - видимість, гордість та стійкість", - згадала Джамала.

Окрім того, артистка повідомила, що вперше за 45 років прайд завершився гала-концертом. На ньому виступали багато учасників минулорічного пісенного конкурсу "Євробачення".

Співачка опублікувала знімок, на якому одягнена у патріотичні жовто-сині кольори. У руках вона тримає прапор Іспанії, висловлюючи таким чином цій країні повагу. На другому знімку Джамала стояла з українським прапором та у концертному незвичайному костюмі, який мав мотиви національного одягу Іспанії.

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