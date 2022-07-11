Как сообщает Politeka.net, дети Джамалы сейчас проживают с ее сестрой в Турции, а муж остался в Украине. Артистка в течение многих месяцев выступает в разных странах с концертами в поддержку Украины. Она поделилась в Инстаграм кадрами с недавнего путешествия по Испании, где выступила на площе в Мадриде.

"Это был гала-концерт на Площади Испании, что закрывал один из самых больших прайдов мира. Его лозунг в этом году звучит так: Перед лицом ненависти - видимость, гордость и стойкость", - вспомнила Джамала.

Кроме того, артистка сообщила, что впервые за 45 лет прайд завершился гала-концертом. На нем выступали многие участники прошлогоднего песенного конкурса "Евровидение".

Певица опубликовала снимок, на котором одета в патриотические желто-синие цвета. В руках она держит флаг Испании, выражая таким образом, этой стране уважение. На втором снимке Джамала стояла с украинским флагом и в концертном необычном костюме, который имел мотивы национальной одежды Испании.

Напомним, Джамала рассказала, где испытывает уникальные ощущения.

Как Politeka сообщала, Джамала в стильном комбинезоне взбудоражила важным объявлением.

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