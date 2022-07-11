Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни виїхала з дітьми до Нідерландів, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала незвичайне фото, на якому позує із високим чоловіком.

На новій фотографії, яку Слава зробила в ліфті, вона знята разом із високим кучерявим чоловіком. Перед камерою співачка з'явилася у строкатій зеленій сукні з геометричним візерунком, поверх якої накинула чорну шкірянку. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж та модні сонцезахисні окуляри. За артисткою стоїть високий чоловік, який тримає її сумку і дивиться в телефон.

У підписі до публікації Камінська розповіла, що їй дуже подобається погода у Нідерландах, бо там не спекотно навіть у розпал літа. "Літо в Нідерландах - ПРЕКРАСНЕ! І це без сарказму. Я ненавиджу спеку, а тут увечері без куртки ніяк. І найпрекрасніше - прохолодно, як у нас навесні. Коли я побачила, що немає кондиціонера в квартирі, напружувалася, а зараз розумію, що він не потрібний від слова зовсім. З засмагою звичайно не склалося, брИнзова засмага – моє ФСЬО", - розповіла Слава.

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