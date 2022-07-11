Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны выехала с детьми в Нидерланды, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила необычное фото, на котором позирует с высоким мужчиной.

На новой фотографии, которую Слава сделала в лифте, она запечатлена вместе с высоким кудрявым мужчиной. Перед камерой певица появилась в пестром зеленом платье с геометрическим узором, поверх которого накинула черную кожанку. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и модные солнцезащитные очки. Позади артистки стоит высокий мужчина, который держит ее сумку и смотрит в телефон.

В подписи к публикации Каминская рассказала, что ей очень нравится погода в Нидерландах, так как там не жарко даже в разгар лета. "Лето в Нидерландах – ПРЕКРАСНО! И это без сарказма. Я ненавижу жару, а тут вечером без куртки никак. И самое прекрасное – прохладно, как у нас весной. Когда я увидела, что нет кондиционера в квартире, напрягалась, а сейчас понимаю, что он не нужен от слова совсем. С загаром конечно не сложилось, брЫнзовый загар – мое ФСЕ", - рассказала Слава.

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