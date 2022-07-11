Переможниця "Холостяка" Ганна Богдан показала яскравий образ у червоній сукні з ефектним вирізом.

Як пише Politeka.net, Ганна Богдан – учасниця проекту шоу "Холостяк" із Михайлом Заливаком. Дівчина перемогла на проекті, здобувши серце головного героя, після чого пара довгий час зустрічалася. Але війна стала непереборною перешкодою для закоханих і нещодавно стало відомо, що Ганна та Михайло розійшлися. Натомість Богдан стала доволі успішною блогеркою в Інстаграм, де за нею стежать сотні тисяч українців.

А на новому сторісі Ганна показала яскравий образ у червоній сукні. Зірка зробила селфі, вражаючи розміром вирізу у вбранні.

"Чекаю вечері", - написала Богдан у сторіс і додала серце.

А після цього Ганна похвалилася стравою, яку їй принесли. У тарілці можна помітити креветки та мідії.

"Ням", - написала Богдан і поставила смайлик зі слиною.

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