Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако, которая последнийц год строила с ним отношения и даже начала жить вместе. Тем не менее, после вторжения рф пара разъехалась и заявила о своем расставании.

Анна же заявила, что снова уедет из страны в рамках обучения и начала постепенно показывать, как теперь живет без Заливако - ходит на экскурсии, занимается своими хобби и показывает места, которые могут быть интересны туристам.

При этом Анна попросила не донимать ее вопросами, чтобы лишний раз не вспоминать о болезненном расставании, которое ее очень ранило (сам Михаил никак не комментировал их расставание).

"Сегодня выходной, едем изучать что-то новенькое" - пишет Анна.

Ранее Анна рассказала, что ради учебы вылетела из Украины, а также задумала обновить не только прическу:

«С этой мыслью я ходила два года и наконец-то решилась. Но я не могу решиться на тату. Может кто-то знает хорошего мастера?» - пишет Анна.

Сама Богдан оставаться в стране после этого надолго не стала и несколько недель не комментировала свое решение о расставании с Заливако. Сейчас Анна постепенно делится крупицами информации о происходящем в ее жизни.

Напомним, победительница "Холостяка" Богдан показала, с кем веселится теперь без Заливако

А еще Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Богдан после расставания с Заливако показала, кто теперь ее обнимает

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Богдан после расставания с Заливако привыкает к новой себе