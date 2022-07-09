Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако, которая последнийц год строила с ним отношения и даже начала жить вместе. Тем не менее, после вторжения рф пара разъехалась и заявила о своем расставании.
Анна же заявила, что снова уедет из страны в рамках обучения и начала постепенно показывать, как теперь живет без Заливако - ходит на экскурсии, занимается своими хобби и показывает места, которые могут быть интересны туристам.
При этом Анна попросила не донимать ее вопросами, чтобы лишний раз не вспоминать о болезненном расставании, которое ее очень ранило (сам Михаил никак не комментировал их расставание).
"Сегодня выходной, едем изучать что-то новенькое" - пишет Анна.
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Ранее Анна рассказала, что ради учебы вылетела из Украины, а также задумала обновить не только прическу:
«С этой мыслью я ходила два года и наконец-то решилась. Но я не могу решиться на тату. Может кто-то знает хорошего мастера?» - пишет Анна.
Сама Богдан оставаться в стране после этого надолго не стала и несколько недель не комментировала свое решение о расставании с Заливако. Сейчас Анна постепенно делится крупицами информации о происходящем в ее жизни.
Напомним, победительница "Холостяка" Богдан показала, с кем веселится теперь без Заливако
А еще Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Богдан после расставания с Заливако показала, кто теперь ее обнимает
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