Анна рассказала, почему уехала из страны и что хочет поменять в себе.

Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако, которая прожила с ним после проекта около года. Пара съехалась после шоу и рассказывала о своих отношениях доволньо часто в Инстаграм.

Однако спустя месяц после вторжения рф Заливако и Богдан прекратили говорить об отношениях и пропали из социальных сетей. Только еще через два месяца Анна рассказала о расставании с мужчиной.

Она ненадолго вернулась в страну и успела даже сменить свой образ. Однако вчера Анна рассказала, что снова подкидает страну и ответила на интересные вопросы. Она рассказала, что ради учебы вылетела из Украины, а также задумала обновить не только прическу:

«С этой мыслью я ходила два года и наконец-то решилась. Но я не могу решиться на тату. Может кто-то знает хорошего мастера?» - пишет Анна.

Сама Богдан оставаться в стране после этого надолго не стала и несколько недель не комментировала свое решение о расставании с Заливако. Сейчас Анна постепенно делится крупицами информации о происходящем в ее жизни.

У Анны поинтересовались, начала ли она новые отношения: «Нет, нового не имею парня. Я не прыгаю с отношений в отношения. И вообще, мне очень тяжело, чтоб кто-то понравился. Так было всегда».

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