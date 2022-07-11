Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушка победила на проекте, завоевав сердце главного героя, после чего пара долгое время встречалась. Но война стала непреодолимым препятствием для влюбленных и недавно стало известно, что Анна и Михаил разошлись. Зато Богдан стала довольно успешной блогеркой в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч украинцев.

А на новом сторис Анна показала яркий образ в красном платье. Звезда сделала селфи, впечатляя размером выреза в наряде.

"Жду ужина", - написала Богдан в сторис и добавила сердечко.

А после этого Анна похвасталась блюдом, которое ей принесли. В тарелке можно заметить креветки и мидии.

"Ням", - написала Богдан и поставила смайлик со слюной.

Напомним, Богдан из "Холостяка" показала на кого "променяла" Заливако, фото

А еще Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Богдан показала, как теперь веселится без Заливако

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Богдан после резкой смены имиджа захотела новенького