Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушка победила на проекте, завоевав сердце главного героя, после чего пара долгое время встречалась. Но война стала непреодолимым препятствием для влюбленных и недавно стало известно, что Анна и Михаил разошлись. Зато Богдан стала довольно успешной блогеркой в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч украинцев.
А на новом сторис Анна показала яркий образ в красном платье. Звезда сделала селфи, впечатляя размером выреза в наряде.
"Жду ужина", - написала Богдан в сторис и добавила сердечко.
А после этого Анна похвасталась блюдом, которое ей принесли. В тарелке можно заметить креветки и мидии.
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"Ням", - написала Богдан и поставила смайлик со слюной.
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