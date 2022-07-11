Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк працює юристом і займається волонтерською діяльністю. Днями вона взяла невелику відпустку, а сьогодні показала, як збирається у дорогу. При цьому на своїй сторінці в Інстаграмі вона зізналася, що дуже хвилюється, як без неї буде чоловік.

Христина Горняк пообіцяла детальніше розповісти про свою подорож пізніше, а зараз лише відкрила завісу до свого гардеробу. Так, дівчина показала, що візьме із собою у дорогу. На невеликій купі речей можна побачити топи, сорочки та легкі літні штани. Ансамбль виконаний у базових кольорах: від бежевого до коричневого.

Також вона показала свого чоловіка Володимира Остапчука, який сидить сумний на дивані та дивиться новини.

"Залишаю Вову... переживаю, що і як тут буде без мене їсти", - зізналася Христина Горняк.

Варто зазначити, що Володимир Остапчук одружився з юристом Христиною Горняк 15 жовтня 2020 року. Весільна церемонія проходила у заміському комплексі під Києвом. У січні 2021 року Володимир Остапчук повідомив, що дружина взяла його прізвище.

Нагадаємо, що дружина Остапчука зачарувала жіночним образом у сукні білизняного стилю.

Як повідомляла Politeka, Остапчук із дружиною показали свій будинок-мрію, як він виглядає.

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