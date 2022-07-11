Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк работает юристом и занимается волонтерской деятельностью. На днях она взяла небольшой отпуск, а сегодня показала, как собирается в дорогу. При этом на своей странице в Инстаграм она призналась, что очень волнуется, как без нее будет муж.

Кристина Горняк пообещала подробней рассказать о своем путешествие позже, а сейчас лишь приоткрыла завесу к своему гардеробу. Так, девушка показала, что возьмет з собой в дорогу. На небольшой куче вещей можно увидеть топы, рубашки и легкие летние штаны. Ансамбль выполнен в базовых цветах: от бежевого до коричневого.

Также она показала своего мужа Владимира Остапчука, который сидит грустный на диване и смотрит новости.

"Оставляю Вову... переживаю, что и как будет здесь без меня есть", - призналась Кристина Горняк.

Стоит отметить, что Владимир Остапчук женился на юристе Кристине Горняк 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. В январе 2021 года Владимир Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию.

Напомним, что жена Остапчука очаровала женственным образом в платье бельевого стиля.

Как сообщала Politeka, Остапчук с женой показали свой дом-мечту, как он выглядит.

Также Politeka писала, что эффектная жена Остапчука в вышиванке пленила женственными формами.

Нагадаємо, що дружина Остапчука зачарувала жіночним образом у сукні білизняного стилю.

Як повідомляла Politeka, Остапчук із дружиною показали свій будинок-мрію, як він виглядає.

Також Politeka писала, що ефектна дружина Остапчука у вишиванці полонила жіночними формами.