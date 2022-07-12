Популярний український музикант, виконавець і фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який нещодавно став батьком дочки Соломії, часто ділиться з шанувальниками новинами про своє життя в Instagram. Так, на цей раз артист виклав добірку фото зі свого візиту на передову.

Як виявилось, Святослав побував біля фронту та виступав для українських захисників. На кадрах можна побачити артиста з гітарою в руках, який позує для фото з людьми. За словами Вакарчука, вони багато говорили, співали та сміялися.

Цими днями їзжджу по півдню країни, сходу. Трохи фото з зустрічей. Говорили, співали, багато сміялись. До речі, ось це - жарти, сміх - невід'ємна частина кожного спілкування з ними. Люди, які щохвилини перебувають у зоні небезпеки, які щодня дивляться в очі смерті, добре знаються на цінності життя, цінують моменти простих людських радощів. Дякую усім за такі зустрічі! Поїхав до ваших побратимів далі", - поділився своїми емоціями Вакарчук у підписі до публікації.

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