Популярный украинский музыкант, исполнитель и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который недавно второй раз стал отцом дочери Соломии, часто делится с поклонниками новостями о своей жизни в Instagram. Так, в этот раз артист выложил подборку фото со своего визита на передовую.

Как оказалось, Святослав побывал около фронта и выступал для украинских защитников. На кадрах можно увидеть артиста с гитарой в руках, и позирующего для фото с людьми. По словам Вакарчука, они много говорили, пели и смеялись.

"На днях ездил по югу страны, востоку. Немного фото из встреч. Говорили, пели, много смеялись. Кстати, вот это – шутки, смех – неотъемлемая часть каждого общения с ними. Люди, ежеминутно находящиеся в зоне опасности, ежедневно смотрящие в глаза смерти, хорошо разбираются в ценностях жизни, ценят моменты простых человеческих радостей. Спасибо всем за такие встречи! Поехал к вашим собратьям дальше", - поделился своими эмоциями Вакарчук в подписи к публикации.

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