Популярний український виконавець Melovin, який з початку війни багато гастролював за кордоном із благодійними концертами на підтримку України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу епатажний красень показав у соцмережі нову афішу та потішив фанатів концертом в одному з українських міст.

Для афіші Melovin вибрав незвичайне фото у зухвалому образі з перукою на голові та "колючим" коміром. На цьому знімку складно навіть дізнатися його з першого погляду, враховуючи яскравий макіяж і пронизливий погляд. Також на афіші є усі подробиці майбутнього концерту артиста.

У підписі до публікації Melovin написав: "Пані та панове, війна триває, воля та перемога в крові, і я продовжую концерти, за допомогою яких ми збираємо та передаємо кошти на потреби Збройних сил України! Хочу нагадати! На часі все, що може допомогти нам і нашій рідній землі, що може зробити нас хоч трохи щасливішим та мотивованішим!".

У шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію красеня: "Вже чекаю цього", "Місцеві, вам дуже пощастило! Не проґавте концерт", "Чудові новини", "Дуже чекаю нову дату концерту у Львові", "Це чудові вихідні, як у старі добрі часи", "Нарешті дочекалися. Постараюся бути", "Ну, якщо пішла така п'янка, чекаємо на Вінниччину", "Бажаю гарного виступу".

Популярні новини зараз

Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."

Після багатоповерхівки у центрі Харкова росіяни вдарили по ТЦ та будинках: є жертви

Під завалами може бути ще більше 20 осіб: зростає кількість жертв ракетного удару по гуртожитку

Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук у вузькому комбінезоні влаштувала тренування у спортзалі: кадри

Пошуки 6-річної дитини на Дніпропетровщині призупинили: "У зв'язку із виникненням нових..."
Показати ще

Нагадаємо, "Аж до мурашок!": молодша донька Ребрик зворушила виконанням хіта "Ой у лузі червона калина".

Як повідомляла Politeka, Огневич у жартівливій формі показала про який презент мріє: "Який час, такі і подарунки".

Також Politeka писала, що Дружина Решетника похвалилася досягненням молодшого сина, якому немає і двох років: "Вже непогано виходить...".