Популярний український виконавець Melovin, який з початку війни багато гастролював за кордоном із благодійними концертами на підтримку України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу епатажний красень показав у соцмережі нову афішу та потішив фанатів концертом в одному з українських міст.

Для афіші Melovin вибрав незвичайне фото у зухвалому образі з перукою на голові та "колючим" коміром. На цьому знімку складно навіть дізнатися його з першого погляду, враховуючи яскравий макіяж і пронизливий погляд. Також на афіші є усі подробиці майбутнього концерту артиста.

У підписі до публікації Melovin написав: "Пані та панове, війна триває, воля та перемога в крові, і я продовжую концерти, за допомогою яких ми збираємо та передаємо кошти на потреби Збройних сил України! Хочу нагадати! На часі все, що може допомогти нам і нашій рідній землі, що може зробити нас хоч трохи щасливішим та мотивованішим!".

У шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію красеня: "Вже чекаю цього", "Місцеві, вам дуже пощастило! Не проґавте концерт", "Чудові новини", "Дуже чекаю нову дату концерту у Львові", "Це чудові вихідні, як у старі добрі часи", "Нарешті дочекалися. Постараюся бути", "Ну, якщо пішла така п'янка, чекаємо на Вінниччину", "Бажаю гарного виступу".

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