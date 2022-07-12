Популярный украинский исполнитель Melovin, который с начала войны много гастролировал за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз эпатажный красавчик показал в соцсети новую афишу и обрадовал фанатов концертом в одном из украинских городов.

Для афиши Melovin выбрал необычное фото в дерзком образе с париком на голове и "колючим" воротником. На этом снимке сложно даже узнать его с первого взгляда, учитывая еще яркий макияж и пронзительный взгляд. Также на афише есть все подробности будущего концерта артиста.

В подписи к публикации Melovin написал: "Дамы и господа, война продолжается, воля и победа в крови, и я продолжаю концерты, с помощью которых мы собираем и передаем средства на нужды Вооруженных сил Украины! Хочу напомнить! Вовремя все, что может помочь нам и нашей родной земле, что может сделать нас хоть немного счастливее и мотивированнее!".

В поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию красавчика: "Уже жду этого", "Местные, вам очень повезло! Не упустите концерт", "Замечательные новости", "Очень жду новую дату концерта во Львове", "Это прекрасные выходные, как в старые добрые времена", "Наконец-то дождались. Постараюсь быть", "Ну, раз пошла такая пьянка, ждем в Винницкой области", "Желаю хорошего выступления".

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