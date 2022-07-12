Актриса Наталія Денисенко, зірка "Кріпосної", відповіла українцям, які її розкритикували через танець у патріотичному вбранні.

Як пише Politeka.net, Наталія Денисенко – успішна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна". Знаменитість вирішила станцювати танець під пісню "Лисапетного батальйону" у патріотичному вбранні. Але не всі українці оцінили старання Наталії та розкритикували її ролик, який опублікував у себе "Зірковий шлях".

Денисенко не почала мовчати і записала сториси з відповіддю. "Зірковий шлях" вирішив також опублікувати відповідь Наталії.

"Зірковий шлях", от це у вас підписники, справжні "патріоти". Якщо чесно, я в шоці!!!!! Я намагаюся робити максимальну кількість добрих справ, піднімати вам настрій, все що в моїх силах, щоб не ви ні я не падали духом", - почала Наталя.

"За весь час війни стільки бруду на мене ніколи не виливали, як на вашій сторінці "Зірковий шлях". Дякую, земляки, українці, за те, що знайшли час "обсрати" мене в жартівливому відео...!!!", - додала Денисенка.

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