Украинская актриса Наталка Денисенко рассказала, как война изменила отношения с мужем - известным актером Андреем Фединчиком. Также в интервью для ТСН она рассказала о редких встречах с любимым.

Наталка Денисенко уточнила, что проблем со связью с Андреем Фединчиком, к счастью, нет. В подразделе, где служит актер, есть спутниковый Интернет Starlink от Илона Маска. Супруги договорились, что каждый день утром или вечером он пишет любимой.

Также иногда паре удается встретиться. В частности, Андрея отпускали к семье на Пасху. Актриса признается, что такие дни – как праздник. Но эти встречи и радостны, и трудны, когда приходит время расставаться.

"Это короткие встречи. Но слава Богу, что они есть. Потому что у некоторых женщин мужчины месяцами сидят и не могут приехать домой", – отметила она.

По словам Наталки, еще до войны в Украине она могла придраться к своему супругу по любому поводу, но после того, как он вступил в ряды ВСУ и защищает нашу страну от российских оккупантов, она пересмотрела свое поведение. Она еще больше начала его ценить и бояться потерять.

Напомним, что расстроенная звезда "Крепостной" Денисенко пожаловалась своей куме Мишиной на неприятность.

Как сообщала Politeka, Денисенко призналась, что помогает унять негативные эмоции пока муж служит.

Также Politeka писала, что Денисенко раскрыла свой заработок блогера, эксклюзивные данные.